養樂多隊村上宗隆　單季56轟出爐　刷新本土選手最多紀錄

Newsfrom Japan

日本職棒養樂多燕子隊選手村上宗隆（22歲），3日在神宮球場與DeNA海灣星進行本季的最後一場比賽。他在比賽中擊出本賽季第56支全壘打，打破日本本土球員全壘打最多紀錄。

9月13日，村上宗隆分別敲出54支和55支全壘打，追平王貞治55支日本球員的紀錄，但此後，他在13場比賽中無法開轟，2日比賽也被排除在先發陣容外。

25日，在養樂多奪得季賽冠軍後的記者會上，他表示：「還沒有結束，希望能對我施加更多的壓力，直到達成目標，我需要更多壓力」。

在每天承受巨大壓力下，他在最後一場比賽中敲出期待已久的一轟，將日本本土球員的賽季全壘打延伸到56轟，成為史上第一。

在先前的瓦倫丁，則是敲出60轟的職業棒球紀錄。

村上宗隆在全壘打、打點和打擊率三個方面領先聯盟，並且自松中信彥以來，暌違18年首次在令和年代獲得三冠王。

【全壘打單季記錄】

第一名 瓦倫丁（養樂多）60 支（2013)

第二名 村上宗隆（養樂多）56支（2022）

第三名 王貞治（巨人）55（1964）

第三名 羅茲（近鐵）55 支（2001）

第三名 卡布雷拉（西武）55 支（2002）

第六名 巴斯（阪神）54 支（1985）

第 7 位 野村克也（南海）52 支（1963）

第 7 名 落合博滿（樂天）52 支（1985）

【影像】村上宗隆在第7局敲出第56發全壘打（時事）

（FNN Prime Online 10月3日刊載。日文原文請見此處）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]