日圓持續下跌　146圓兌一美元超過日銀介入前標準

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日圓兌美元匯率，暴跌至146日圓水平，與9月政府和日本銀行干預外匯之前比較，日圓貶值仍在持續加速。

12日，東京外匯市場日圓匯率，在上午9點後觸及146日圓對美元的標準，創下約24年來日圓貶值的最低紀錄。

由於美國就業形勢強勁，越來越多的人認為利率將繼續大幅上調，預期日美將利差擴大，拋售日圓的行動正在蔓延中.

此外，烏克蘭局勢日益緊張也助推了美元的買盤動向，據瞭解美元在緊急情況下將變得更強勁。

9月22日，政府和日本央行干預賣出美元買入日圓，日圓一度上漲至140日圓水平，但隨後在約三週後，從干預前的標準反超並持續貶值。

有市場人士分析，「儘管有干預，但日圓仍在貶值」，但也有人表示稱，「如果日圓繼續貶值，政府持續干預的可能性很大」。

（FNN Prime Online 10月12日刊載。日文原文請見此處）

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