日圓持續走軟一度創32年來新低　日銀對干預持續謹慎態度

Newsfrom Japan

日圓約32年來在度刷新低數字，日圓匯率在14日繼續走軟外，拋售日圓也正持續。

14日，東京外匯市場日圓匯率繼續在147日圓兌一美元的低位區間內遊走。

日圓加速貶值的導火線，是美國9月消費者物價指數。

基於升息幅度將超出市場預期、升息步伐將加快的觀點下，美元一度觸及147日圓水平的上半左右，約32年來首次延續日圓走軟態勢。

財務大臣鈴木俊一稱：「若因投機而過度波動，這是不可接受的」。

正在美國訪問的財務大臣鈴木俊一再度強調，政府準備應對，包括在必要時進行外匯干預，但日本央行行長黑田東彥表示，現在沒有必要提高利率來支持國內經濟。市場上，愈來愈多的人認為日圓貶值的趨勢不會改變。

有業內人士表示，「如果一美元對日圓的匯率再次突破147日圓高位，干預的可能性將增加」，緊張的外匯走勢將持續受到關注。

（FNN Prime Online 10月14日刊載。日文原文請見此處）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]