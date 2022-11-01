明年預計超過2000品項食品調漲　紅酒與冷凍食品等為主

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根據情報，已經有至少超過2000種食品預計在明年會進行調漲。

帝國數據庫在截至10月底前，對105家食品製造商進行調查。

葡萄酒和冷凍食品，是計劃在明年漲價中的最顯眼的商品之一，受到日圓貶值影響最快年後就會出現波動。

迄今為止一直維持價格的包括仙貝和其他米果製造商，也計劃提高實際價格。

根據帝國數據庫的說法，「預計未來將大幅上漲的電力和天然氣價格等成本，讓上漲壓力暫時無法解決，在明年2月和3月達到頂峰後，恐再度迎來『漲價高峰期』」。

另一方面，11月份漲價的833項，其中338項為包括烤肉醬等調味品，318項為牛奶、優格等乳製品。

此外，12月預定漲價的有145件，加上雖然10月份漲價高峰達到6699件，已經瀕臨壓力邊緣，但今年總計仍將有2萬多件商品漲價。

（FNN Prime Online 11月1日刊載。日文原文請見此處）

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