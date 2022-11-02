「中京圈」主題樂園吉卜力公園人氣旺　年底前入場卷已全部售罄

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終於有地方可欣賞《龍貓》、《神隱少女》等吉卜力的世界觀。

動畫《龍貓》中出現的龍貓巴士，和《天空之城》中出現的機器人士兵，這裡可以體驗吉卜力作品的世界觀，吉卜力公園11月1日在愛知縣長久手市愛知世博會舉辦地正式開放。

提前購票的吉卜力粉絲，從全國各地蜂擁而來。

主要區域的吉卜力大型倉庫，是通過翻新一座原本是溫水游泳池的建築而改建的。

在吉卜力名景展中，訪客也可以成為吉卜力作品名景的一部分，開場後立即排起長隊。

和《神隱少女》的無臉男一起融入著名場景的粉絲們感覺如何？

遊客：「看得相當有趣，全部都做得很好」。

另一方面，一個買了很多商品的女性表示。

東京來訪遊客：「（總金額）我買了70件商品，付了11萬日圓」。

吉卜力公園還有再現耳語世界的青春之丘，以及以《龍貓》為主題的森林地區。

更有些人打扮得就像導演宮崎駿一樣。

一個穿著宮崎駿服裝的人說：「我沒有買到票。因為還有免費區域，我就想說體驗一下氣氛」。

吉卜力公園的12月份門票已經全數售罄。

2023年1月和2023年2月的門票，將於11月10日開始發售。

（FNN Prime Online 11月2日刊載。日文原文請見此處）

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