波蘭東部遭受俄製飛彈襲擊　G7・NATO緊急召開領袖會議

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正在召開G20峰會的印度尼西亞峇里島，當知道波蘭發生俄製導彈落地爆炸事件後，七大工業國集團，與北大西洋公約組織（NATO）領袖召開緊急會議。

FNN曼谷分局局長田中剛，從現場連線。

G20在結束前，氣氛仍相當緊張。

G7和北約主要國家的領袖，突然改變上午的計劃，從日本時間上午10點左右，開始進行約40分鐘的討論，討論應該如何應對落在波蘭的俄國導彈。

美國總統拜登：「在G20峰會上，俄國正在讓烏克蘭局勢變得更糟」。

法國總統馬克宏也透露，該問題將在下午的G20峰會上，提入議事日程內。

另一方面，在本屆峰會上，多數與會國家強烈譴責俄國繼續進行烏克蘭軍事侵略。

預計將通過一項要求「完全和無條件地從烏克蘭撤軍」的峰會宣言。

（FNN Prime Online 11月16日刊載。日文原文請見此處）

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