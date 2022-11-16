邊境檢疫緩和下效果！日本上月外國觀光客回升至49萬人

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根據統計，上個月訪問日本的外國人人數，攀升至約49萬人，是去年同月的約22倍。

根據日本觀光廳稱，上個月訪日的外國遊客人數，估計為49萬8600人。這比去年10月的2萬2113人相比增加22倍。

主要原因是邊境檢疫措施大幅放鬆，例如上月11日恢復接受境外自由客。從國家來看，韓國和美國的外國遊客人數正在增加。

另一方面，在新型冠狀病毒感染蔓延之前的2019年同月，則是有超過249萬外國人訪日，仍只佔20%左右。恢復到冠狀病毒前的水準，仍需要一些時間。

然而，根據日本觀光廳稱，上個月1日至10日，每日的外國遊客人數約為2000人。在上個月放寬邊境措施的11日至31日間，這一數字為1萬3000人，成長七倍。

此外，據說從本月1日到7日，每天約有2萬名外國人訪日。比放寬前高出約11倍，而且正在持續增加。在當天的例行記者會上，日本觀光廳長官和田浩一表示，「由於邊境措施放鬆和日圓貶值影響，（外國遊客的數量）正持續增加」。

（FNN Prime Online 11月16日刊載。日文原文請見此處）

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