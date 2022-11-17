日中首腦 是否能改善關係？ 相隔3年 今天舉行面對面會談

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日本首相岸田岸田文雄於11月17日在泰國曼谷，將和中國國家主席習近平舉行會談。

面對面的會談為相隔3年以來首次。

岸田首相於17日，從印尼移動至泰國，將舉行日中首腦會談。

美國與中國圍繞臺灣問題等議題上對峙之下，能否改善日中關係？

這次外交之行將進入最高潮。

岸田首相稱：「（對中國）該主張的會主張，並要求負責任的行為。但也對需要協助的部分將協助」

岸田首相對中國，不斷使用了「主張」的言詞。

實際上，11月13日的國際會議中，在中國總理李克強前，對中國公船侵犯沖繩縣尖閣諸島周圍海域，直接批評「中國的行動侵犯了日本主權」。

然而中國在其後仍持續挑釁行動，以搭載最大級別的機關砲的船隻航行鄰接水域。

政府關係人士稱「會對習主席明確傳達關心」，但「主張」和改善關係的「協助」之兩者如何取得平衡受到各界矚目。

（FNN Prime Online 11月17日刊載。日文原文請見此處）

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