東京新地下鐵建設計劃　連結東京到有明的新臨海線是？

Newsfrom Japan

東京都知事小池百合子，在25日下午2點舉行的例行記者會上宣布，計劃東京開始建設一條連接市中心和臨海地區的新地鐵。

計劃新建的臨海地鐵，預計全長約6.1公里，連接東京站和臨海地區。總共將創建七個車站：「東京」、「新銀座」、「新銀座」、「勝鬨」、「晴海」、「豐洲市場」和「有明・東京國際展示場」等（均為暫定名稱）。

預計建設成本在4000～5000億日圓之間。目標是到2040年左右完成建設。目的是提高人口迅速增加的沿海地區之便利性。

包含連接羽田機場和市中心的JR東日本「羽田機場交通線」的一部分，也計劃通過臨海地區運行，東京都政府希望將機場用戶導向到臨海地區。

在記者會上，小池百合子知事說，「臨海區有持續成長潛力，吸引來自世界各地的人和投資」。

（FNN Prime Online 11月25日刊載。日文原文請見此處）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]