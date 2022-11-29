世足賽小組最後一輪迎戰西班牙 日本隊再度展開練習

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卡達世足賽。

日本國家隊在小組賽最後一場對陣西班牙前再度恢復訓練。

在對陣哥斯大黎加的比賽中，長期出戰的隊員們不得不做出一些小調整，而其他隊員則在友好的氣氛中揮汗如雨練習。

與此同時，也傳來了令人擔憂的消息。

作為球隊核心陣容，連續兩場比賽出賽的遠藤航（29），在與哥斯大黎加隊的比賽中右膝受傷，目前正在飯店休養。

在當天的集訓中，日本足協名譽會長高圓宮妃久子，也為日本國家隊送上加油。

球員們都為與西班牙的命中註定的第三場比賽而興奮不已，一場胜利將決定他們在決賽中的名次。

伊東純也選手（29）「從一開始就下定決心要在三場比賽中決勝的覺悟，所以必須在與西班牙的比賽中獲勝。別無選擇，只能這樣做」。

長友佑都選手(36) 「這是一個關鍵時刻。這是一場生死攸關的戰鬥。抱持覺悟，強烈地心態來戰鬥」

（圖片：時事）

（FNN Prime Online 11月29日刊載。日文原文請見此處）

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