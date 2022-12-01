命運的西班牙戰將開踢！當地日本國家隊球衣已銷售一空

Newsfrom Japan

日本隊將在小組賽第3輪對陣西班牙隊，爭取晉級世界杯決賽圈16強。距離決戰還有10個多小時，卡達當地氣氛是如何？

FNN伊斯坦堡支局的記者加藤崇在體育場前跟您分享。

當地時間1日凌晨5時30分剛過後，卡達終於開始破曉。

在背景中看到的是日本隊戰勝德國隊的球場，也是即將對陣西班牙隊的球場。

比賽開始前，卡達市區內已經可看到日本球迷的興奮模樣。

日本球迷：「球隊先前贏了德國，所以我認為他們會做得很好」，「我希望西班牙贏。然後進軍16強！」

另外，由於日本隊大勝德國隊，日本國家隊的商品在公共觀賽場的商店裡受到外國遊客的喜愛，隊服和圍巾都被搶購一空。

另一方面，向現場的西班牙媒體記者詢問比賽時，他對日本國家隊持謹慎態度，稱「雖然對西班牙沒有威脅，但確實是一個難對付的對手」。

這場熱門大賽將在2日日本時間凌晨4時開踢。

（FNN Prime Online 12月1日刊載。日文原文請見此處）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]