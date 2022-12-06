日本世足賽PK戰敗給克羅埃西亞　持續止步8強

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卡達世足賽十六強開打，以小組第一名出線的日本隊，迎戰上屆亞軍的克羅埃西亞隊，但是包含加時賽在內，120分鐘也未能塵埃落定。最後日本在PK戰中以1比3輸球。

結果，日本與上屆一樣以16強的成績結束賽事。

上半場第43分鐘，前田大然的進球幫助日本率先取得領先，但下半場第10分鐘，佩里西奇的頭槌進球將比分追回至1比1，日本隊進入加時賽。

加時賽上下半場30分鐘比賽仍未分出勝負，最終比賽以本屆賽事首次的PK大戰作收。

當第一名球員南野拓實，和第二名球員三笘薰射門相繼被攔下後，克羅埃西亞隊連續兩名球員踢成功，第三名球員淺野拓磨踢進，加上第三名克羅埃西亞球員踢球失敗。結果日本第四名選手吉田麻也也失敗了。

最後克羅埃西亞第4人進球，日本PK戰1-3不敵。

期待已久的八強晉級並未發生。

連續第七屆參加大賽的日本隊，在小組賽中擊敗德國隊和西班牙隊以第一名之姿晉級，並首次連續兩屆賽事進入16強。

在2002年日韓世足賽、2010年南非世足賽、2018年俄國世足賽上，日本都是在小組賽第一輪就被淘汰，本屆大會日本的目標是劍指首個8強。

（FNN Prime Online 12月6日刊載。日文原文請見此處）

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