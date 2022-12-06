日本世足賽飲恨敗給克國…「森保日本」卻獲世界媒體稱讚

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日本隊不敵克羅埃西亞隊，未能晉級本屆卡達世足賽八強，但世界媒體對他們在本屆世足賽的表現贊不絕口。

歐洲體育頻道「Eurosport」分析表示，「日本在比賽中給人的印象相當好，踢出相當鮮活具有魅力的足球」，法國的RFI電台則稱讚「日本沒有膽怯，而是相當迎接挑戰」。

美國FOX Sports報導表示「日本絕對是本屆賽事最值得看的球隊之一」，體育頻道ESPN在推特上貼出總教練森保一鞠躬致意的照片，表示「森保向來到卡達表示支持的球迷鞠躬。RESPECT（心形標記）」。

克羅埃西亞一家體育報紙，還刊登了一張尤拉諾維奇安慰賽後哭泣的同足球球會成員前田大然的照片，稱「當其他人都在慶祝勝利時，尤拉諾維奇卻在安慰日本的同僚」。

（照片：時事）

（FNN Prime Online 12月6日刊載。日文原文請見此處）

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