福島與新潟發「顯著大雪情報」　積雪紀錄來到往年3倍以上

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由於本季最強寒流出現，包括福島縣和新潟縣都發布顯著大雪天氣情報。

日本全國各地都有創紀錄的降雪量。

受冬季強氣壓模式的影響，福島縣和新潟縣發布顯著大雪的氣象情報。

在新潟縣魚沼市守門，到19日早上7點為止，6小時內降雪量達到45公分，創下歷史記錄。

在山形縣大蔵村肘折，則是觀察到227公分的積雪，這是本季日本最高的積雪，街上可看到許多人們正在鏟雪。

停放的汽車被積雪覆蓋得幾乎已看不見。

從上午10點的降雪量來看，新潟縣魚沼市守門的降雪量為162公分，是平均降雪量的三倍之多，而青森縣酸湯市的降雪量為189公分。

今後東北地區、北陸地區的夜間降雪量預計會持續增加，因此需要高度警戒因大雪而發生的摔倒、與車輛無法動彈等情況。

受到大雪影響，山形新幹線從首班車到山形站～新庄站間的南下北上列車暫停營運。

根據JR稱，軌道上的積雪仍無法及時清除。

山形新幹線於將於當天中午12時46分後，從山形開往新庄的列車恢復通車。

（FNN Prime Online 12月19日刊載。日文原文請見此處）

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