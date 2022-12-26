中國牛蒡偽裝「日本國產」達10多年 業者坦承：「100%假的」

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在福岡縣北九州當地流通販賣的一些牛蒡，被查出不僅是中國製造，還作為「國產牛蒡」被銷售了10多年。

根據對「北九州青果」等批發商的採訪，發現位於鹿兒島出水市的果蔬銷售加工企業「毛利商店」出售的牛蒡，不僅是中國製造，還偽裝成青森縣或宮崎縣產。

據了解，從2010年左右開始，北九州青果所經銷的牛蒡中，就有有將近20%是偽裝的國產牛蒡，也賣了10多年。

毛利商店的社長毛利強告訴FNN稱，「100％確定是『偽裝』。因為認為是國產的話，當時賣到市場前我們有些赤字，所以希望透過偽裝至少增加一點點銷售額」，「（總利潤是多少？）今年的銷售額是5000萬到6000萬日圓左右」。

該問題是農林水產省在12月20日的一次突擊檢查中發現的。

毛利商店稱：「我們今後會採取賠償等措施」。

（FNN Prime Online 12月26日刊載。日文原文請見此處）

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