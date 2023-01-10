岸田文雄訪歐美行程首站　先與法國總統馬克宏會談

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以G7（七大工業國）領袖會議主席身份出訪5個成員國的首相岸田文雄，於日本時間10日凌晨在首站法國出席了領袖會議。

隨同首相採訪的FNN記者瀬島隆太郎將提供最新消息。

首相岸田文雄還強調與各領導人建立信任關係，他認為這是訪問中的「首要任務」，同行的人士稱「希望藉此機運提高廣島峰會的成功」，表示其期待感。

岸田首相在會談前，與法國總統馬克宏參觀正在從大火中修復的巴黎聖母院後舉行了聯合記者會。

岸田首相稱「我想說明對今年G7廣島峰會的看法，並討論日法之間的合作」。

在記者會後舉行的會議上，兩國確認一同反對俄國入侵烏克蘭的方針。

此外，對於印太地區興趣日益濃厚的法國，似乎也將對中國的安全保障、共享其認同和加強合作視為「共同課題」。同行人士稱「拉攏法國對中國政策上意義重大」。

岸田首相將於10日前往義大利，他能在何種程度上加深與每個國家的關係將是焦點。

（FNN Prime Online1月10日刊載。日文原文請見此處）

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