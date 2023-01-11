中國停發日本人簽證　對日本企業將會有何影響？

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中國政府為應對日本加強邊境管控措施，已宣布暫停簽發日本赴中國的簽證。

中國政府已通知日本旅行社等，為應對日本加強邊境措施，將於10日和11日兩天暫停簽發赴中國簽證。

中國駐日本大使館已在其網站上宣布暫停簽發簽證，恢復時間將另行通知。

中國外交部發言人汪文斌在記者會上稱：「少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對，並採取對等措施」，並表示「不應藉機搞政治操弄，不應有歧視性做法」。

日本企業則對這一突如其來的通知反應不一。

豐田汽車公司評論稱，「目前沒有影響，但我們將繼續密切關注情況。」

三菱電機表示，「有鑑於中國爆發感染，我們先前已指示人們原則上不要前往中國旅行，因此我們認為這不會影響此時來自日本的旅行」。

此外，某間大型貿易公司則表示，原先認為中國會放寬外籍人士的簽證。現在時間點太多情報錯綜複雜，將會在適切地對應。

（FNN Prime Online 1月11日刊載。日文原文請見此處）

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