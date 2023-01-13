什麼是隔天宿醉之後的絕佳良伴？　日本酒販商的詳細調查

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隔夜宿醉嚴重的話，該吃什麼呢？

第一名果然是標準的「那位」。

睽違三年來，首次在新年假期間沒有行動限制。與久違的朋友見面喝過頭，許多人都不小心喝到宿醉了。

大型酒類銷售公司「Kakuyasu」對在如此困難的時期吃的「我的解酒餐」一事，進行了詳細調查。

結果顯示，61.5%的人選擇「味噌湯」，成為第一大解酒餐點。

順帶一提，很多人都提到蜆仔要作為味噌湯的配料。

排在第二位的是「烏龍麵」和「蕎麥麵」差距甚微，緊隨其後的是「湯」和「茶泡飯」等，對腸胃較好的食物都站上前段班。

另一方面，不知道為什麼，食慾大增，讓人邊吃流汗的「拉麵」獲選第五位、第六則是「咖哩」，宿醉解酒餐呈現「威和派」與「紮實派」兩種，意外呈現兩極化的結果。

（FNN Prime Online 1月13日刊載。日文原文請見此處）

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