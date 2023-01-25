十年一度寒冬　京都1500人受困電車達10小時以上

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號稱「十年一遇」的寒流正在日本各地肆虐。

25日上午，在京都府八幡市，一輛開往事故現場的救護車因受大雪而滑倒，墜入稻田中。

消防員表示，三名隊員均未受傷，並已派出另一輛救護車前往事故現場。

另外根據電車乘客表示，至少從24日晚上8點左右開始，JR列車陸續發生暫時滯留，約1500人暫時滯留在京都至山科的特快列車上，另有9人因身體狀況不佳被送往醫院。

一名被滯留在火車上的婦女稱：「大家、大概都確實待在那裡待了六個小時。我們差不多滯留約九個半小時。」

此外，近畿高速公路接連開始封路堵車，名神高速公路部分路段回堵約50公里。

鐵路已暫停大阪和兵庫等主要南北線路從始發列車起的營運作業，但JR西日本仍計劃從已完成整備的區間開始依序恢復通車。

（FNN Prime Online 1月25日刊載。日文原文請見此處）

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