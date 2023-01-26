活化受損將丟棄的綠香蕉　製成甜度低果汁既環保又養生

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享受未成熟的香蕉之餘，更能響應環保，近來成為熱潮。

在東京都的這間香蕉果汁店出售的，不是一般的黃色香蕉，而是用被稱為「綠香蕉」的香蕉來製成果汁。

它所使用的香蕉，是在完全成熟前就遭到丟棄的香蕉，主因是已經損壞等，但甜度較低對身體好。

外觀上沒有太大變化，但普通香蕉果汁特點是其甜味，而「綠香蕉」製成的香蕉果汁則具有較清爽的甜味。

僅在日本，每年就有超過1000噸的不合格香蕉遭到丟棄，使用未成熟的香蕉，更有助於減少食物浪費。

DOLE 營銷部資深經理成瀬晶子稱 「希望盡可能讓更多消費者了解，即使在瑕疵或成熟度方面存在一些顧慮，但內容的味道或質量絕對沒有問題」。

專家還表示，未成熟的香蕉比成熟的香蕉含有更豐富的調節腸道環境的營養物質。

因為對健康有益，最近賣綠香蕉的超市也愈來愈多了。

（FNN Prime Online 1月26日刊載。日文原文請見此處）

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