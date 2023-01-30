岸田文雄長男疑似「公務車觀光」　官方稱相關公務照「並無公務宣傳打算」

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針對有關首相岸田文雄的長子，秘書官岸田翔太郎陪同首相出訪歐美、乘坐公務車遊覽觀光地等的報導，內閣官房長官松野博一在30日，對於岸田翔太郎在旅途中拍攝的「公務照片」等稱：「目前，就我們知道這些照片並不用於對外交流」。

關於秘書官岸田翔太郎，有報導稱他在陪同父親岸田文雄首相出訪歐美時，曾乘坐公務車遊覽當地觀光名勝。

在27日的記者會上，內閣官房副長官木原誠二透露，公務車活動是在拍攝城市風光和地標，並表示這是「收集攝影資料，以便向外界宣傳」。

松野博一在30日的記者會上稱，「岸田秘書官在出國期間所攝影的材料，可能會在行程結束後立即對外宣傳，也可能會持續收集一段時間，並將在以後的一系列活動紀錄中使用。同時也可能作為對外宣傳的記錄」。松野並補充稱「就我們知道，這次出國訪問期間拍攝的材料，尚未用於此時對外宣傳」。

（FNN Prime Online 1月30日刊載。日文原文請見此處）

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