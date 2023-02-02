WBC日本武士隊陣容賭盤預測為「季軍」？大谷翔平參加下各隊預測為何？

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由大谷翔平（28歲）等人組成的經典賽（World Baseball Classic）陣容，以奪冠為目標的最強成員們。在距離開幕還有35天時，美國博弈公司公佈參賽球隊的奪冠賠率。

受注目的日本武士隊，這次有了2年前美國職棒大聯盟MVP大谷翔平參加，成為更強的夢幻隊。

但是，日本是賠率第三名，並不是第一名。

站在第三名這個位置上，他將與歷史上最年輕的日本三冠王村上宗隆（22歲）一同，目標指向第3個世界冠軍。

賠率排名第二的則是上屆冠軍美國隊，隊長是大谷的隊友楚奧特（31歲），他同時也是洛杉磯天使隊的主力。

多明尼加共和國則是位居榜首，超過美國。

多明尼加國家隊的成員，包括擊敗大谷贏得全壘打王的小葛雷諾（23歲）和其他超級巨星等人。

日本棒球界的傳奇人物松井秀喜（48歲），分析奪冠的關鍵時說：「我認為是最後的美國決勝回合，才能決定給多少分，我認為到時決勝回合將是關鍵。大谷。達比修等都參加比賽，我想會是看點十足的對決」。

大谷準備在日本時間14日與洛杉磯天使隊會合，他已在美國恢復自主訓練。

最強日本武士的集訓，將於17日在宮崎正式開始。

同為大聯盟選手的達比修有（36歲）則從第一天開始就參加集訓，而大谷的會合時間尚未未定。

一切都等待官方正式公告。

（圖片：時事）

（FNN Prime Online 2月1日刊載。日文原文請見此處）

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