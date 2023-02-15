日本救援隊協助土耳其震災地醫療　設置75人團隊與醫療帳篷救治

Newsfrom Japan

發生在土耳其南部的大地震，至今已超過4萬1000人罹難，在地震發生8天後，仍有不少倖存者被相繼救出。

進入當地地區的日本救援隊，也開始準備相關醫療援助。

救援隊醫療團隊，14日在該國南部加濟安泰普地區搭建起醫療檢查帳篷等設施，以補足因地震受損的醫院功能。

假若設備齊全，該帳篷除了手術和透析外，還有婦產科和兒科門診，並有20個床位可供住院功能。

此外，為了還提供災後精神輔助等、共有75名員工團隊將支援災區醫療服務。

鎮上居民表示：「你們從這次天災救了我們，也救了病人，非常感謝你們」。「非常感謝帶來如此多的物資，在短短一天內建立醫院」。

日本國際救援隊醫療協調本部長大場次郎表示：「日本本身就是一個災害頻發的國家，希望能夠利用大家多年來積累的技術、知識和經驗，提供醫療支援，讓受災戶的臉上重拾笑容」。

醫療團隊最快15日起就可以開始進行診療。

（FNN Prime Online 2月15日刊載。日文原文請見原文）

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