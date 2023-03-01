日本將加快次世代半導體建設　將於北海道千歲市建設工廠

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最近於日本國內成立，目標生產次世代半導體的新公司「Rapidus」，宣布將在北海道千歲市建造一間新工廠。

Rapidus社長小池淳義表示「我們將透過充分運用世界上各種領域的最先進技術，在這裡建立世界上最高水準的工廠」。

這間由國內8家主要公司投資成立的「Rapidus」，目標在2027年為止於國內生產2奈米或更小的次世代半導體，並將在千歲市建設新工廠。這也是第一個日本的生產基地。

周邊地區需擁有豐富的洗淨工程等所需的水資源，擁有半導體相關企業，鄰近機場、港口等交通基礎設施完善等，成為獲選因素。

預計總投資規模將達到5兆日圓，小池社長熱情地表示，「我們將充分利用人工智慧和深度學習，打造前所未有、令世界都為之驚嘆的半導體工廠」。

（FNN Prime Online 3月1日刊載。日文原文請見此處）

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