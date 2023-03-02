去年交通意外死者2610人創新低　歩行人士最多、7成為高齡人士

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根據日本警察廳統計，去年一年間有2610人死於交通事故，較前年減少26人，是自1948年有統計數據以來的最低數字。當中行人佔死亡人數的30%以上，是比例最高的。警察廳在2日早上宣布此消息。

警察廳表示，去年交通事故死亡人數為2610人，比前年減少26人，連續第6年創下歷史新低。

死亡人數中，955人是在行走時發生意外，佔總數的36.6%。當中行人意外超過駕駛汽車、摩托車或自行車時死亡的人數，為死亡事故中的最高數字。行人中超過70%的死亡數字是老年人士（65歲及以上）。

另一方面，因意外倒地而死的行人，不分各年齡段總數增加至109人，其中超過半數是酒後在路上睡著的人。追究其原因，預計是隨著新型冠狀病毒緩和下的外出限制緩解，讓飲酒人數增加了。

在道路交通法修改後，從今年4月開始不論各年齡，騎自行車都必須戴安全帽。

根據警察廳稱，去年1年的自行車事故中，僅約有10%的傷亡人士佩戴安全帽。不戴安全帽時，死亡率會多出戴安全帽時的2.6倍左右。警察廳加強呼籲用路人在騎自行車時應該都戴安全帽。

（FNN Prime Online 3月2日刊載。日文原文請見此處）

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