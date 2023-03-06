日本武士隊進入大阪　大谷翔平等豪華陣容全員集合

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經典賽的日本武士隊最終齊聚一堂。效力紅襪隊的吉田正尚也會合了。大谷翔平等選手和其他人，從下午4點起開始練習。

日本武士隊從名古屋移動到大阪進行強化熱身賽，部分選手從下午4點起開始練習。吉田和牧原大成等隊員也與隊伍會合，30名參賽選手終於全部集結。

大谷一邊注意自己的投球姿勢一邊接球。在美國他已在公開熱身賽中投過球，但自從回到日本後，就再也沒有看過他的投球姿態。

另一方面，4日他也在打席練習中維持良好手感。讓開美國球迷瘋狂的「Showtime」同時也迷住日本球迷。其中也包括一發估計有160公尺以上的超大發全壘打。

該發全壘打進入第5層看台後，日本本壘打王村上宗隆驚訝地說：「太強了，我都說不出話來了」。

大谷和其他大聯盟球員，將在出戰6日的熱身賽，他們的注目程度很可能會再更上一層。

※照片為4日、進行打撃練習的大谷翔平選手（時事）

（FNN Prime Online 3月5日刊載。日文原文請見此處）

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