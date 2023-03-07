日本廠商推出「無糖奶茶」　食品開發困難下從飲品尋找新需求

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不斷成長中的無糖紅茶市場，現在出現史無前例的「無糖奶茶」。

由麒麟飲料推出的「麒麟午後的紅茶美味無糖奶茶」，將於7日起於日本全國發售。

這是首次出現味道清爽不甜膩的無糖奶茶。

「KirinBeverage」市場行銷部「午後的紅茶」品牌經理田代美帆指出「根據食品標示法，每100毫升的糖分必須含有少於0.5克的糖分方能稱作『無糖』，在這裡真的花了8年時間才達到。在非常從眾多乳品原料中，找到可以稱為『無糖規格』的乳製品原料真的相當困難」。

商業化的障礙在於，能否找出適合抑制糖含量的乳製品成分並與其組合，以及與之相呼應的茶葉搭配等研究。

根據產地與發酵程度的不同，紅茶的茶葉都具有不同的味道和香氣。

僅在過去的2年時間裡，該公司就試作100多次，持續找尋並混合與乳製品成分相匹配的茶葉，並找出商業化的可能。

經年累月開發，背後的驅動力是來自客戶需求。

麒麟廠牌目前重視的無糖紅茶市場，2022年呈現127%的高幅度增長。

「KirinBeverage」市場行銷部「午後的紅茶」品牌經理田代美帆「可以毫不誇張地說，無糖紅茶正在推動日本紅茶市場的擴張。人們因為健康需求，對無糖紅茶的認識也越來越高了」。

面對不斷增長的無糖需求，紅茶市場期盼可以再度擴大。

（FNN Prime Online 3月7日刊載。日文原文請見此處）

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