啟動廣島灣牡蠣養殖業塑膠垃圾治理，擊退「垃圾怪獸」
「海洋零垃圾」行動面臨的難題
為了減少瀨戶內海的塑膠垃圾，廣島、岡山、愛媛、香川4縣和日本財團（東京都）於2020年12月共同成立了「瀨戶內OCEAN X推進協議會」（本文下稱「OCEAN X」）。上述4縣所轄海域內每年共產生388噸垃圾，其中302噸由公共機構處理，剩餘86噸便由OCEAN X回收。同時，OCEAN X還力爭建立相應機制以遏制垃圾產生。
7月5日實施的「瀨戶內4縣聯合清掃大作戰！」活動吸引了千人參與，以漁業從業者和民間志工等為主力。這一天，人們在海岸線和河灘回收了大約26噸垃圾。
在廣島開展清掃活動的地點是荒代海岸（江田島市）。這一帶的岸邊漂浮著大量用於養殖浮筏的保麗龍浮標。
廣島縣政府設定了「到2050年實現流入瀨戶內海的新增塑膠垃圾為零」的目標，而占海岸漂浮垃圾近一半重量的浮標成為一大障礙。廣島灣是日本首屈一指的牡蠣產地，用於浮筏養殖的浮標超過30萬個，這在日本是規模最大的。浮標本體或其老化後的碎片四處散落，堆積到難以回收的斷崖岸邊等情況屢見不鮮。
向不產生海洋垃圾的養殖業轉型
依靠人海戰術回收垃圾的成效畢竟有限，遏制流出才是上策。因此，OCEAN X開發了更具耐久性的浮標和防護罩。
傳統浮標常因水壓作用而收縮，導致其與固定帶鬆開，從浮筏上脫落。新型強化浮標雖然尺寸不變，但密度提高20%，因而浸入水中也不易收縮。另一方面，用於防止紫外線造成老化等問題的保護罩和主流的簡易型產品相比，強度也提高了兩倍。若組合使用，預計耐用時間可以從原來的3年延長至5到8年。
此外，OCEAN X還引入了利用無線電波讀取電子標籤資訊的「RFID」個體管理系統。在浮標上嵌入金屬標籤後，只需用讀取器一掃就能瞬間獲取多個標籤的資訊。該系統將有助於追蹤浮標所有者，確定產生垃圾的原因，遏制使用國旗浮標或隨意丟棄的行為。
自7月起，在縣內牡蠣養殖戶的配合下，OCEAN X啟動了實證試驗專案。據介紹，他們將依次為30個浮筏安裝約1000個新型浮標，監控其耐久性等資料，並爭取在1年後投入市場。
OCEAN X於7月15日邀請了多家媒體，在廣島灣的牡蠣養殖場公開展示了安裝新型浮標的作業過程。廣島縣漁業協同組合聯合會米田輝隆會長慷慨激昂地表示：「如果我們漁業從業者不轉變意識，那就無法得到消費者的認可。為了把瀨戶內海美味的牡蠣留給子孫後代，我們必將拼盡全力。」日本財團常務理事海野光行展望道：「海洋垃圾問題是全球的共同關切。希望本案取得成功，進而推廣到同樣受此困擾的地區。」
我們能否擊退肆虐瀨戶內海的「垃圾怪獸」？期待這一舉措能夠成為標杆，應用到日本國內外所有以養殖為支柱產業的地區。
