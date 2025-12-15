啟動廣島灣牡蠣養殖業塑膠垃圾治理，擊退「垃圾怪獸」

「海洋零垃圾」行動面臨的難題

為了減少瀨戶內海的塑膠垃圾，廣島、岡山、愛媛、香川4縣和日本財團（東京都）於2020年12月共同成立了「瀨戶內OCEAN X推進協議會」（本文下稱「OCEAN X」）。上述4縣所轄海域內每年共產生388噸垃圾，其中302噸由公共機構處理，剩餘86噸便由OCEAN X回收。同時，OCEAN X還力爭建立相應機制以遏制垃圾產生。

7月5日實施的「瀨戶內4縣聯合清掃大作戰！」活動吸引了千人參與，以漁業從業者和民間志工等為主力。這一天，人們在海岸線和河灘回收了大約26噸垃圾。



在廣島縣開展清掃工作的情景（上）；無法裝入垃圾袋的大型浮標格外顯眼（日本財團提供）

在廣島開展清掃活動的地點是荒代海岸（江田島市）。這一帶的岸邊漂浮著大量用於養殖浮筏的保麗龍浮標。

廣島縣政府設定了「到2050年實現流入瀨戶內海的新增塑膠垃圾為零」的目標，而占海岸漂浮垃圾近一半重量的浮標成為一大障礙。廣島灣是日本首屈一指的牡蠣產地，用於浮筏養殖的浮標超過30萬個，這在日本是規模最大的。浮標本體或其老化後的碎片四處散落，堆積到難以回收的斷崖岸邊等情況屢見不鮮。



被海水沖到廣島市宇品海岸的浮標垃圾。這些垃圾一旦微塑膠化，將對生態系統造成嚴重影響