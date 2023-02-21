上野觀光聯盟名譽會長為“香香”加油

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【共同社2月21日電】即將返回中國的上野動物園（東京都台東區）大熊貓“香香”是一個特別的存在，它不僅廣受人們的喜愛，還給當地商業街帶來了活力。曾擔任征名選考委員、見證香香成長過程的上野觀光聯盟名譽會長二木忠男（69歲）為“掌上明珠”邁出新的一步送上鼓勵。 在阿美橫商店街等處經營咖啡館和麵包店的二木還有著“大熊貓專職大使”的頭銜。2008年4月“陵陵”去世後，上野不再有大熊貓，二木感覺街上的活力肉眼可見地消失了。“不能沒有大熊貓”，當時是觀光聯盟會長的二木將孩子們的集體留言遞交給對租借大熊貓態度消極的知事石原慎太郎，當面提出請求。到了2011年2月，“香香”的父親“力力”和母親“真真”終於來到上野。 第二年它們誕下小寶寶，但出生僅6天便不幸夭折。之後還出現了假性妊娠徵兆，直到2017年6月才生下了期盼已久的“香香”。當地一片喜慶氣氛，相關商品銷售和慶祝活動使整個街區熱鬧非凡。 從約32萬份應徵中挑選出的“香香”這一名字在漢語中有著“受歡迎”的含義。“香香”憑藉勻稱的圓臉蛋、呆萌的舉止俘獲了大量粉絲，成長過程恰如其名。“它是天生的偶像，帶動了街區的明快氛圍”，二木話語中充滿了感激。 去年12月公佈回國日期後，二木收到了大量要求挽留“香香”的粉絲來信。他表示：“我理解大家不捨的心情，但這是它為了作母親而踏上的積極旅程。希望大家以父母的心態為它送行。” “力力”和“真真”的歸還期限已決定延...