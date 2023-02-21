大熊貓“香香”乘包機返回中國四川

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【共同社2月21日電】返回中國的上野動物園（東京都台東區）大熊貓“香香”（雌性，5歲）搭乘的包機21日下午從成田機場起飛，前往中國四川省。今後它將在當地尋找繁殖配偶。 卡車早上7點10分左右在揮手告別的飼養員等人的目送下緩緩駛離動物園。園長福田豐表示：“（香香）給很多人帶來幸福的感覺，想向它表示感謝。期待它能為熊貓的保護與研究作出貢獻。”據悉香香如往常一樣很平靜。動物園附近有大量粉絲趕來送行。 為了減少長時間移動給香香帶來的壓力，該園兩名職員同行。包機將飛行約5個半小時，預計21日傍晚抵達成都雙流國際機場。之後由陸路運往中國大熊貓保護研究中心的雅安碧峰峽基地，接受檢疫後再決定最終去向。 東京都知事小池百合子在都政府大樓接受採訪稱：“（香香）深受喜愛。希望它能在中國健康生活，為大熊貓保護作出貢獻。” 據稱雌性大熊貓3歲半到4歲半進入繁殖適齡期，香香今年以來出現了發情徵兆。 香香於2017年6月出生，是該園第一隻自然繁殖順利長大的熊貓。同年12月對公眾亮相，作為上野29年來首次出生的熊貓寶寶引發了熱潮。其父母是出於繁殖研究目的由中國出借，因此香香的所有權也屬於中國。（完）