和歌山設施3隻大熊貓啟程返回中國

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【共同社2月22日電】歸還給中國的日本和歌山縣白濱町娛樂設施“冒險世界”3隻大熊貓22日上午在工作人員等的目送下離開設施前往關西機場。30歲的雄性大熊貓“永明”是為熊貓的保護和繁殖研究返回中國，其雙胞胎女兒“櫻濱”和“桃濱”（8歲）則為尋找伴侶，今後它們將生活在四川省的“成都大熊貓繁育研究基地”。 出發前，從上午7點前後起，設施內的3隻大熊貓被裝進用中文寫著“謝謝永明”、“路上小心！櫻濱”“路上小心！桃濱”的籠子內，依次裝上卡車。“櫻濱”在籠內來回走動略顯不安，工作人員耐心安撫它“別擔心，沒事”。 當天是休園日，卡車在工作人員等“加油”的鼓勵下出發。園長今津孝二表示：“雖然在抵達中國前都會擔心，但首先很高興能將它們順利送出去。”園長等共4人將陪同前往中國。 “永明”為了日中合作繁殖研究於1994年來到日本，當時只有1歲。它在該設施總計誕下16個孩子，“是人工飼養環境下自然交配誕下幼崽的全球最高齡大熊貓”。在此之前，已有11個“永明”的孩子從該設施回到中國，它的後代總計超過20隻。上述3隻離開後，該設施僅剩4隻雌性大熊貓。（完）