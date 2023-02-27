焦點：外國遊輪3月恢復停靠 缺少中國效果存疑

Newsfrom Japan

【共同社2月27日電】關於2020年大型遊輪“鑽石公主”號上發生新冠病毒集體感染後暫停的外國遊輪靠港，日本將從3月起恢復接納。雖然停靠計畫數正穩步增加，但要在新冠對策逐步放寬的過渡期接納遊輪，也令各地提心吊膽。當前中國遊客的缺失影響訪日旅遊全域，遊輪方面也概莫能外，邊境防疫措施等今後的動向成為相關人士的關注焦點。 青森港3月21日和24日將連續迎來遊輪靠港。青森縣疫情期間也堅持向遊輪公司努力推介，相關負責人表示“取得了成效”。2023年遊輪靠港次數預計將創歷史新高，其中主要是連接韓國及歐美的遊輪。 據日本外航客船協會估算，乘客額定人數3000人規模的大型遊輪在停靠地的消費總額達3000萬日元（約合人民幣153萬元）至4000萬日元。疫情前，日本各地就已行動起來升級改良碼頭和客船總站等，以吸引“寶船”到來。 石川縣金澤港的客船總站竣工於2020年6月，但一直未能發揮作用。下月10日將首次迎來外國遊輪，該縣負責人用“盼望已久”形容此刻的心情。 新冠防疫仍是課題。日本政府要求管理港口的地方政府等為船上出現重症患者的情況做好準備，要求對送醫方法和動線規劃等展開事先協調。各地政府為避免造成當地居民的恐慌，將力爭萬無一失。 5月起，新冠的法律定位將調整為與季節性流感相同的“5類”。神戶市負責人在歡迎放寬限制的同時表示：“要增加乘客必須提供比疫情前更強的安心感。希望中央政府今後能出臺具有平衡性的...