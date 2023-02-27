堤大介《鬼族：雷神傳說》斬獲安妮獎兩個獎項

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【共同社洛杉磯2月27日電】被譽為動畫界奧斯卡的“第50屆安妮獎”頒獎典禮25日在美國洛杉磯舉行，日本導演堤大介的《鬼族：雷神傳說》獲得電視/流媒體單元的最佳電視動畫等兩個獎項。獲得最佳獨立動畫長片獎及編劇獎提名、由湯淺政明執導的《犬王》空手而歸。 堤大介笑著說：“難以置信。那麼多高品質的作品獲得提名，很高興最終獲得電視動畫獎。” 《鬼族：雷神傳說》以無數神怪居住的神山為舞台，講述性格自由奔放的女孩為成為英雄不斷練習的勵志故事。由堤大介等人成立、在美國加利福尼亞州和日本金澤市擁有工作室的Tonko House製作。通過視頻發佈服務，全部4集均已公開。 除最佳電視動畫外，《鬼族：雷神傳說》還獲得“電視/流媒體單元”設計獎。入圍該單元最佳導演提名、佐藤雄三執導的《例外》最終與獎項無緣。 《吉爾莫･德爾･托羅的匹諾曹》斬獲最受關注的最佳動畫長片獎，總計將5個獎項收入囊中。該片1月獲得美國金球獎最佳動畫影片獎。（完）