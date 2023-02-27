外國遊輪停靠日本次數回升至接近2019年水平

Newsfrom Japan

【共同社2月27日電】26日從共同社的統計結果獲悉，在外國輪船公司的遊輪時隔約3年再次抵達日本的3月，全國42個主要港口的停靠次數預計將回升至接近新冠疫情前的2019年水平。22個都道縣的23個港口已有共89次停靠預定。其他港口也在朝著接納遊輪展開磋商，可能進一步接近2019年3月的實際停靠次數（42個港口125次）。 原因包括地方政府吸引靠港活動取得成果，以及受中國停止接納國際遊輪的影響，日本成為了接受地等。不過，從出發國來看2019年遊輪訪日總人數（215萬人），中國佔了8成。目前尚無望有從中國出發的遊輪，因此要實現包括經濟效果在內的全面復甦或許還需要一段時間。 共同社採訪了2019年有大型遊輪靠港的32個都道府縣的42個港口，統計了截至22日的情況。有停靠預定的是23個港口，最多的鹿兒島為11次，之後依次是神戶和那霸各9次、橫濱8次、高知7次。今後，可能因取消預定等有所增減。 大阪雖然有靠港預定，但以相關機構的磋商尚未完成為由，不對外公佈次數。當地2019年3月的停靠次數為7次，表示“預計將是同等水平”。名古屋、高松、博多（福岡縣）、長崎也以同樣的理由未透露次數。 在開始接納前，日本政府要求地方政府與運航公司、地方衛生部門、海關等磋商出現感染者時的應對措施並達成共識。23個港口中，有16個已經或者預計達成共識；餘下7個港口表示正在磋商等，將加緊應對。 受“鑽石公主”號發生集體...