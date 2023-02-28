日本2022年46個都道府縣住宿遊客實現增長

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【共同社2月28日電】日本觀光廳28日公佈的2022年各都道府縣住宿旅行統計初值顯示，除鳥取以外的46個都道府縣的累計住宿人數超過了2021年。日本人和外國人的合計住宿人數為4.5397億人，較上年增長42.9%。 “全國旅行支援”項目在去年10月啟動，同時大幅放寬邊境口岸的新冠防疫對策，外國遊客再次到訪日本等，旅行需求恢復。 增幅最大的是京都，為85.6%，住宿人數達到2212萬人。其後依次是大阪（68.3%、3006萬人）、沖繩（60.4%、1840萬人）、北海道（59.2%、3034萬人）。 有兩個縣超過了疫情前。山口較2019年增長了9.0％，栃木增長了0.1%，日本人和外國人合計的住宿人數超過了疫情前。 在全國住宿人數中，日本人為4.3721億人，較上年增長39.5%，回升至較2019年減少9.0%。外國人為1676萬人，雖然增至了上年的約3.9倍，但與2019年相比則減少85.5%，距離真正恢復依然遙遠。 賓館和旅館等全國住宿設施的入住率為46.5%，較上年增長12.2%，較2019年減少16.2%。（完）