外國遊輪時隔近3年停靠日本港口

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【共同社3月1日電】外國船舶公司的遊輪1日駛入靜岡縣的清水港，日本自2020年“鑽石公主”號遊輪爆發新冠集體感染後暫停了外國遊輪來航，這是時隔近3年重啟。共同社的調查顯示，橫濱、神戶、高知、鹿兒島、那霸等各地3月都有遊輪靠港。據國土交通省統計，年內將迎來212艘遊輪，也有1艘遊輪停靠多個港口周遊的項目。 除了切實做好檢疫和入境審查外，在應對感染者等方面能否消除當地居民的擔憂成為課題。中國仍然限制赴日團隊游，對於客源恢復的影響也是今後的焦點。 當天上午8點左右，德國鳳凰旅行社的“阿馬德婭”號（排水量約2.9萬噸，全長約200米）抵達背靠富士山的清水港。前來歡迎的民眾表演了和太鼓。9時許，在船上確認完健康狀態的乘客陸續下船。 約500名乘客和約300名船員2月25日從美屬塞班島啟程，計劃3月1日晚從清水港出發駛往東京港。與丈夫一同前來的德國女性（69歲）笑著表示：“看到美麗的富士山心情激動。想去神社看看。” 2019年外國遊輪停靠日本港口1932次，訪日遊客創下215萬人次的最高紀錄，旅遊消費額高達805億日元（約合人民幣41億元）。政府去年11月決定恢復接納遊輪，背後原因是歐美國家已經恢復，日本擔心客源被搶走。 對重啟起到決定性作用的是行業團體制定的新冠對策指針。其中明確提出確認乘客的疫苗接種狀況，如果出現感染者要實行隔離，由船上的醫生判斷能否繼續航程。國交省也參與了對策制定並認為具...