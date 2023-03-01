日本力爭2025年把外國遊輪停靠港增至百個

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【共同社3月1日電】日本政府將設定數值目標，力爭2025年把外國輪船公司訪日遊輪停靠港增至100個。因新冠疫情而暫停了約3年的訪日遊輪1日再度靠港。此前的最多靠港紀錄是2019年的67個港口，政府將大幅增加接納外國遊輪的地方港口，爭取購物和餐飲等消費增多。該目標將寫入本月內在內閣會議上敲定的修改後的《觀光立國推進基本計劃》。 關於遊輪訪日人數，政府還考慮寫明力爭2025年回升至峰值時2017年的水平（253萬人）。政府相關人士表示“將在增加停靠地選項的同時，爭取增加遊客總數”。 日本自2020年“鑽石公主”號遊輪爆發新冠集體感染後暫停了外國遊輪來航。2021年、2022年沒有遊輪靠港。本月1日，德國輪船公司“鳳凰旅行社”的“阿馬德婭”號駛入了靜岡縣的清水港。 政府重視的是尚未接納外國遊輪的地方港口。訪日遊客集中在靠近國際機場和主要港口的大城市，這種傾向長年持續，若能把遊輪遊客吸引到全國各個地方港口，就可以讓遊客分散開來。此舉也有助於讓遊客感受日本各地的魅力，從而吸引回頭客。 為了實現目標，國土交通省將加強支援外國輪船公司和管理港口的地方政府的匹配工作，還將擴充港口的接納功能。在活用旅遊資源吸引遊客前往內陸、以及開闢瀨戶內海和南西諸島的遊輪周遊路線上，國交省也將與地方政府推進合作。 包括飛機旅行在內的訪日遊客總數最多的是2019年的3188萬人。政府基本決定在修改《觀光立國推進基本計...