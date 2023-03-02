話題：《灌籃高手》動畫電影日本票房超百億日元

Newsfrom Japan

【共同社3月2日電】上世紀九十年代風靡一時的籃球題材漫畫《灌籃高手》的新動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》在日本票房超過112億日元（約合人民幣5.6億元），可謂大獲成功。許多已為人父母的原作粉絲重新給孩子購買單行本等，對於《灌籃高手》的熱愛跨越了時間和年齡層持續升溫。 電影版的劇本和導演是原作者井上雄彥。影片以湘北高中（神奈川縣）籃球部成員宮城良田為主人公，描繪了他們在全國大賽上與“絕對王者”山王工業高中（秋田縣）之戰。 由於事先沒有透露任何劇情，互聯網上粉絲們期待和不安的聲音一度交織出現，但去年12月3日影片上映後贏得了一片好評。截至2月26日觀影人數已達774萬。在韓國、台灣等地也大火，就連電影中的場景也作為“聖地”廣受關注。 “聽說是3DCG動畫，看之前有些擔心，但結果它卻是我能想到的最好作品”，在高中打過籃球的學者兼藝人“39tatsuo”（46歲）這樣評價道。已4刷的他表示：“包括不控球的選手在內，球場上所有人的動作非常清楚。漫畫中沒有的運球聲音等一切描寫都很真實。” “借宮城的話來說，挑戰‘強大而可拍’的山王並且戰勝他們，這樣的故事在經歷新冠疫情後的今天上映時機可謂恰到好處”。 集英社出版的原作漫畫也再次受到熱捧。紀伊國屋書店新宿總店（東京）在影片上映後單行本銷量暴增至平時的約10倍，書店不得不擴大了特別專區並增加進貨。店員遠藤七彩（26歲）自己也是一...