UNESCO諮詢機構將審查日本佐渡金山申遺

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【共同社3月2日電】關於日本“佐渡島的金山”（新潟）申請入選世界文化遺產名錄的手續，2日獲悉已進入由聯合國教科文組織（UNESCO）諮詢機構實施審查的階段。去年，UNESCO指出日本政府提交的推薦書不夠完善，未實施作為登錄前提的諮詢機構審查。 據政府相關人士透露，1日晚上收到了UNESCO告知稱確認了推薦書內容並已轉交諮詢機關的通知。諮詢機關將在夏秋前後開展實地調查，做出是否應該登錄的建議。UNESCO世界遺產委員會將基於該建議，決定是否登錄。今後若進展順利，那麼佐渡金山會在2024年的委員會上成為審查對象。 政府曾力爭2023年實現佐渡金山申遺成功，於去年2月提交了推薦書，但UNESCO指出佐渡金山組成內容的一部分缺少說明。政府因此放棄了2023年登錄，於去年9月提交了暫定版推薦書，又在今年1月再次提交正式版。 不過，韓國主張稱來自朝鮮半島的人員曾在當地被強制勞動，反對登錄。（完）