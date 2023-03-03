日本將授予輪椅網球“一哥”國枝慎吾國民榮譽獎

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【共同社3月3日電】日本首相岸田文雄3日決定，向男子輪椅網球第一人、職業生涯贏得四大滿貫和殘奧會冠軍的“金滿貫”達成者國枝慎吾（39歲）授予國民榮譽獎。國枝是殘疾人體育界的首位獲獎者。頒獎儀式將於17日在首相官邸舉行。岸田希望通過此次頒獎，為實現多樣性得到尊重的社會提供助力。 官房長官松野博一在記者會上表示：“取得了前所未有的出色成就，為提升殘疾人體育的社會認知度和體育發展做出了極為顯著的貢獻。”他還稱讚國枝“給廣大國民帶來了夢想和感動，給社會帶來了光明的希望和勇氣”。 國枝3日發表感言稱：“感到十分榮幸，同時備受鼓舞。願不僅是輪椅網球，也能推動殘疾人體育界的發展。” 國枝在殘奧會輪椅網球男單項目上奪得2008年北京、2012年倫敦和2021年東京三屆殘奧會金牌。今年1月宣佈退役後，他2月在記者會上稱：“我度過了最棒的網球人生。運動生涯可謂盡善盡美，沒有留下遺憾。” 據內閣府介紹，國民榮譽獎設立於1977年，旨在表彰在體育、娛樂和文化等領域取得成就的個人和團體。到目前為止已經頒發過27次。獲獎者包括創造了棒球本壘打世界紀錄的王貞治、1984年洛杉磯奧運會柔道金牌得主山下泰裕等人。 岸田2月3日會見體育廳長官室伏廣治，要求探討向國枝頒發國民榮譽獎。內閣府聽取了各界專家的意見。（完）