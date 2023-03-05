焦點：國際遊輪在日全面重啟 行業團體制定防疫指針

Newsfrom Japan

【共同社3月5日電】自大型遊輪“鑽石公主”號爆發新冠集體感染後中斷3年的遊輪來航日本將全面重啟。據國土交通省透露，年內將迎來212艘外國船。行業團體表示，通過制定防疫指針，將努力防止集體感染。 在日本設分公司或辦事處的外國輪船運航公司組成的“日本國際遊輪協議會”去年11月制定了指針，參考的是被認為最嚴格的澳大利亞的指針。 協議會的指針要求，18歲以上乘客兩針疫苗接種率需達95%以上，5歲以上乘客上船前需提供PCR或抗原檢測陰性證明。船內建議戴口罩，大浴場和泳池限制使用人數。船上有場所用於隔離出現症狀的乘客和密切接觸者。 協議會的事務局表示，該指針還通過代理商與未入會的外國輪船運航公司共享。不過，戴口罩等措施的遵守“也有一部分取決於乘客，不實際推行看看就不知道情況會如何”。 先於外國船，商船三井客船公司的“日本丸”已重啟國際遊輪的運航。該遊輪在去年12月15日至今年1月31日期間，以橫濱港為起點和終點，巡遊經過印度洋島國毛里求斯等地。累計搭乘271名乘客，旅途中共計有12人檢測出新冠陽性。負責人介紹稱：“運航時採取了靠港前檢測並在靠港地（讓感染者）下船進入療養設施的嚴格措施。” 接納遊輪的港口方面也推進準備工作。管理橫濱港的橫濱市與醫療機構和神奈川縣等組成協議會，增進在接納遊輪方面的合作，以應對船內出現感染者等情況。負責人表示：“3年前爆發集體感染時引起了相當的混亂，如今應對新冠的知...