堀江謙一被美國團體授予海洋冒險榮譽獎

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【共同社紐約3月6日電】美國團體“Cruising Club of America”（CCA）4日，把表彰海洋冒險功績的最高榮譽獎“藍水獎章”頒發給了去年6月以世界最高齡成功單獨駕駛帆船無靠港橫渡太平洋的堀江謙一（84歲，兵庫縣蘆屋市）。 CCA由遠洋航海會員等組成，藍水獎章是世界航海界的最高榮譽之一。堀江成為繼創造環球航海最年長紀錄的齊藤實之後，第二位獲此殊榮的日本人。 在紐約帆船俱樂部的頒獎儀式上，堀江被介紹是“很早就引進各種技術的創新者”，150多位來賓熱烈鼓掌。堀江風趣地說“雖然我還是年輕人，但會朝著大器晚成的方向努力”，引發全場沸騰。 頒獎前，堀江接受採訪說：“從來沒想過自己這個日本人會獲獎。”他在1962年實現了世界上首次單獨駕駛帆船無停靠橫渡太平洋，此後還成功環遊世界，1985年利用太陽能電池船舶實現了長途航海。去年6月，他以83歲高齡成功橫渡太平洋。 堀江把每一次航海都形容為“自己的作品”。對於獲獎，他笑著說：“從高中開始接觸帆船已經69年。作為一個節點，我感到很自豪。”他還表示“雖然是為了自我滿足而做的，但如果能給有目標的人提供參考，我會感到很高興”，“今後也有其他想做的事”，展示有意進行新的挑戰。（完）