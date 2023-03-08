松下5月將發售保留“弱點”的機器人舒緩人心

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【共同社3月8日電】松下控股（HD）7日宣佈，將在5月16日發售保留生物般弱點的機器人“NICOBO”。該機器人擁有圓潤的外形，會說簡短的日語或夢話，還會放屁。採用的概念並非使用人工智能（AI）幫助人類，而是用其不完美引發周圍人的笑容和溫情。這是松下首次向市場投放家用機器人，可在官網預訂。 打造這款機器人的是松下控股旗下數字家電子公司“松下娛樂･互動”。機器人長寬高均為20厘米左右，還長著尾巴，外面裹著針織“毛衣”。它擁有能讓人類感到可愛的大眼睛，高興時會瞇眼，睡覺時閉上。雖不能回答提問，但會鸚鵡學舌般地重複，帶去貼心的感受。 機器人的售價為60500日元（約合人民幣3070元），用於升級軟件的服務費每月另需1100日元。機身“毛衣”有粉紅、灰色和藏青三色可選。公司力爭三四年後使用數達到10萬台。 2017年起推進研發、2021年發佈在眾籌網站上後320台全部售出。買家反響極大，表示愛不釋手，因此公司決定面向公眾發售。研發人員增田陽一郎說：“希望能讓平時忙得透不過氣來的人展露笑容。”（完）