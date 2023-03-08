日本彙總到2025年度的觀光立國計劃草案

Newsfrom Japan

【共同社3月8日電】日本觀光廳8日彙總了第四版《觀光立國推進基本計劃》（對象年度2023～2025年度）草案。預計將在月內通過內閣會議敲定，實施6年來首次修訂。“可持續觀光”、“擴大消費”、“促進地方吸引遊客”為三大支柱。訪日遊客人數最高紀錄是2019年的3188萬人，計劃草案提出力爭2025年創新高，並克服遊客集中於城市和觀光公害等問題，鮮明展現出在兼顧量與質的同時欲重新打響“觀光立國”旗號的姿態。 2017年修訂的第三版對象年度截至2020年度，因新冠疫情給旅遊業帶來打擊而沒有更新。此次重新修訂吸取了疫情前的教訓，設定了許多不依賴於遊客人數的指標。觀光廳8日在專家會議上出示草案，基本獲得同意。 計劃草案列舉的2025年目標還包括：訪日遊客人均消費額從2019年的15.9萬日元（約合人民幣8055元）提升至20萬日元；除三大都市圈以外，訪日遊客在地方的人均住宿時長從2019年的1.35晚提升至1.5晚。 在力爭兼顧自然和文化保護的“可持續觀光”方面，計劃草案也新設了目標。截至今年2月，京都市等17個地區被認定為積極行動地區，今後目標為到2025年增至100個。 訪日遊客消費額最高紀錄為2019年的4.8萬億日元，日本首相岸田文雄提出的目標為5萬億日元，將爭取早於2025年提前達成該目標。（完）