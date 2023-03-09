話題：WBC若日本隊奪冠或帶動股市上漲

Newsfrom Japan

【共同社3月9日電】8日開幕的世界棒球經典賽（WBC）期間如果日本隊不斷獲勝，那麼日經指數很可能上漲——三井住友DS資產管理公司彙總的報告這樣認為。據稱日本隊的出色表現將提振投資者心理，以往大賽期間股市均十分活躍。對於日本欲奪回冠軍寶座的賽事，股市參與者也十分關注。 該公司分析了WBC以往四屆大賽日本隊取勝期間的日經指數波動情況。結果顯示，2006年第一屆大賽時，與日本首戰開始前3月3日的收盤價相比，日本奪冠後3月22日的收盤價上漲了832點。蟬聯冠軍的2009年也同樣上漲了1054點。日本隊在半決賽中敗北的2013年和2017年，首戰前到半決賽前，日經指數收盤價分別上漲了954點和111點。 據悉東京股市交易時段內，在美國舉行的2009年日本對韓國的決賽中，股指隨著比賽情況波動。直到比賽結束前雙方勢均力敵，股指小幅波動，而選手鈴木一朗擊出決定勝利的一球後，股市上漲。授予金牌的時間帶股市升至當天最高點位。彙總報告的首席經濟師宅森昭吉分析稱，“整個日本歡欣鼓舞，給投資者心理帶來了積極影響”。 據分析，如果大賽氛圍高漲，則棒球用品、可觀看比賽的餐飲店銷售額有望增長，因此相關個股也會受到追捧。宅森認為，陣容豪華的本屆賽事將受到比以往更高的關注。對於日本隊的出色表現和股市上漲的期待可能會高漲。（完）