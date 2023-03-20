話題：巴黎奧運推進男女平等 花泳將告別零男子時代

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【共同社3月20日電】全球體育界正積極推進男女平等，明年的巴黎奧運會將是歷史上首次男女參賽人數相同。各比賽項目中，以往比男子運動員少的女子參賽名額有所增加，但花樣游泳項目則相反，此前為零的男子運動員可從巴黎奧運開始參加。這能否成為增進對男子運動員理解以及增加比賽人口的契機？相關人士對此寄予厚望。 “對運動員而言，（奧運）是夢想的舞台。聽說男子可加入時很期待。”去年在世錦賽中，獲得非奧運項目混雙2枚銀牌的18歲運動員佐藤陽太郎坦率地表達了喜悅之情。國際泳聯去年12月宣佈，巴黎奧運的8人團體項目中，可允許最多2名男子加入。 花樣游泳在1984年洛杉磯奧運會時作為“Synchronized Swimming”（現為“Artistic Swimming”）首次成為比賽項目，一直僅由女子參加。世錦賽中2015年起設置了男女各一人組成的混雙項目，由此也向男子打開了大門。 在日本，描繪高中男生挑戰花樣游泳項目故事的電影《五個撲水的少年》2001年上映並引發廣泛討論，日本錦標賽也允許男子參賽。但據日本泳聯稱，2022年度登記在冊的男子運動員約為20人。 據悉，曾多年執教日本花泳隊的井村雅代率領的大阪俱樂部也有小學男生。井村笑著表示，“他說了‘要參加奧運’。我覺得這是好事。”井村還指出，“我認為有男子的話就會迎來不同的世界。我在想能不能（與僅女子時）相比呢，不過這是時代的潮流。”現在統帥日本隊的中島...