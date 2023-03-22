詳訊：日本隊獲得世界棒球經典賽冠軍

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【共同社邁阿密（美國佛羅里達州）3月22日電】按國家和地區展開對抗的第五屆“世界棒球經典賽”（WBC）決賽21日在美國佛羅里達州邁阿密舉行。日本隊以3比2戰勝上屆冠軍美國隊，實現第3次奪冠。上次日本隊奪冠是2009年的第二屆。此次，日本隊的7名投手登場比拼總體實力。最終，達比修有和大谷翔平接連上場，終於成功取勝。大谷被選為最佳球員（MVP）。 擊球陣容方面，第二局在日本隊0比1落後的形勢下，村上宗隆擊出自己在本屆賽事的首支本壘打將比分追平。此後，又憑藉Lars Nootbaar的1支內野地滾球實現反超。第四局中，岡本和真擊出第2支本壘打擴大了領先優勢。首發出場的今永昇太2輪丟1分後被換下，之後由其他選手接連上場。第八局中，達比修遭遇了本壘打，但第九局時，大谷在2人出局的情況下將對手麥克･特勞特三振出局，抵擋住了明星選手雲集的美國擊球手陣容的反擊。 主教練栗山英樹率領的日本隊不僅擁有投打雙修的“二刀流”大谷、達比修、吉田正尚等美職棒大聯盟球員，而且匯集了成為“史上最年輕三冠王”的23歲的村上、達成“完全比賽”的21歲的佐佐木朗希等有潛力的國內年輕選手。日本隊從在東京舉行的首輪比賽起7場全勝，時隔兩屆再次成為冠軍。（完）