中部機場社長犬冢演講稱有意擴大航線

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【共同社3月23日電】日本中部國際機場公司社長犬冢力22日，在愛知縣常滑市的機場內發表演講，就遭受新冠疫情打擊的旅客數的恢復情況表示“正以超出預想的速度回升”，考慮進一步擴大航線並開通新航線。他還透露稱，近期將把關島航線的航班數增至目前的7倍。 新冠疫情前，國際航線最多時每週有486個往返，但2020年4月時減為零。近期以東南亞航線為中心，正在逐步回升。本月將新開通台北航線，重啟香港和馬尼拉航線。4月將重啟天津航線。 國內航線已恢復至新冠疫情前的約8成，秋田、高知、宮崎航線將陸續執飛。犬冢表示：“還有一些未開通航線的地區，因此我們將致力於擴充航線。” 此外，犬冢強調了去碳化的必要性。機場地面設施排放的二氧化碳每年約為6萬噸，為了減排，到2030年度將把跑道和滑行道的共約5600盞燈全部更換為LED燈；還決定引進豐田汽車公司的燃料電池巴士“SORA”。正在討論在貨用倉庫等處增設太陽能面板。 演講會由中部圈社會經濟研究所主辦。（完）