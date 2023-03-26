調查顯示日本36%的休閒設施門票漲價

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【共同社3月26日電】25日從帝國數據庫的調查結果獲悉，日本國內總計190個休閒設施（遊樂園、水族館、動物園）中，相當於36.8%的70個設施的門票等與去年4月1日相比漲價。門票漲價率平均為5%，主要原因是電費和飼料費上漲。在新冠疫情後遊玩需求高漲的情況下，人們或迎來花銷更大的春假。 70個設施中，有62個設施門票漲價，8個設施需要另外購買的無限暢遊券等漲價。也有一些設施門票和無限暢遊券等價格不變，但上調了停車費和設施內餐飲的價格。 工作日門票的平均價格較去年上漲85日元（5%），達到1739日元（約合人民幣91元）。其中水族館上漲128日元至1863日元，漲幅很大，魚食漲價造成了影響。動物園漲價72日元至1293日元，遊樂園漲價61日元至2211日元。 所有漲價理由中最多的是“水電費上漲”，其次是“飼料費或原材料價格高漲”和“物價高漲及其他”。在大型水族館和擁有過山車等許多遊樂設施的遊樂園中，有的設施水電費飆升到1.5倍至近3倍。 新冠疫情期間，休閒設施不得不臨時關閉或限制入場。帝國數據庫的負責人指出：“在新冠疫情導致盈利能力減弱的情況下，成本增加已成為沉重的負擔。”（完）