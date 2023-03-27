日本年輕學者眾籌航空測量費研究古墳群

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【共同社3月27日電】為研究有多座古代陵墓的佐紀古墳群（奈良市），考古學的年輕研究人員以眾籌（CF）方式募集航空激光測量費，籌得了約500萬日元（約合人民幣26萬元），大大超過目標金額。此前該古墳群只有部分測量圖、有著很多謎團，上述研究人員2月上旬已結束對所有古墳群的測量，計劃今年夏季前後公佈成果。 實施眾籌的是“奈良市埋藏文化財調查中心”的村瀨陸（32歲）和東京大學研究生院研究古墳設計的柴原聰一郎（27歲）。由於佐紀古墳群的資料很少，他們通過能製作等高線間隔10～20厘米精密圖表的航空激光測量，力爭弄清古墳的建造年代和系譜關係。 佐紀古墳群包括宮內廳作為日葉酢媛命陵管理的佐紀陵山古墳、被指定為垂仁天皇陵的寶來山古墳等4～5世紀的大型前方後圓墳。但由於多數由宮內廳作為陵墓進行管理，調查受限，考古學者原則上也不能進入。 因此有航空測量經驗的柴原提議從空中進行測量。陵墓的航空測量一般由研究機構等實施，個人研究者則十分罕見。村瀨表示：“希望通過公開數據來活躍古墳研究。能成為讓普通人了解重要文化遺產的契機就好了。”（完）